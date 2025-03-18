Силовики задержали двух человек после ЧП на Беломорканале

Обвиняемые похитили миллионы рублей при реконструкции плотины Беломорско-Балтийского канала, не поставив на объект нужное количество песка Директора по строительству и начальника проекта одной из московских компаний задержали в Петербурге в рамках расследования уголовного дела о ЧП на ….