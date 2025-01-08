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ВС РФ ликвидировали британского наемника в Запорожской области с помощью дрона

В Запорожской области ликвидирован наемник из Великобритании. Об этом пишет The Telegraph. Российские военные уничтожили бывшего военнослужащего британской армии Джейка Уоддингтона с помощью беспилотника.

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