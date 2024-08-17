В детском фонде ООН бьют тревогу: в секторе Газа выявлен первый случай заболевания полиомиелитом. Медики призывают Израиль немедленно прекратить обстрелы для проведения массовой вакцинации, сообщает "ТВ Центр".
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