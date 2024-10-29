🥳30 октября в нашей стране отмечается День тренера! 👍Новоаннинская ДЮСШ предлагает принять участие во Всероссийском флешмобе «Спасибо, тренер!».
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🥳30 октября в нашей стране отмечается День тренера! 👍Новоаннинская ДЮСШ предлагает принять участие во Всероссийском флешмобе «Спасибо, тренер!».