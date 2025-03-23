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«Ред Булл» рассматривает замену Лоусона после двух Гран-при. Цунода – фаворит на место напарника Ферстаппена (Autosport)

Лиам Лоусон рискует потерять место в «Ред Булл» после Гран-при Китая, второй гонки пилота в команде. В Шанхае новозеландец квалифицировался последним, 20-м, и финишировал 15-м в гонке, а на первом этапе в Австралии попал в аварию и сошел.

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