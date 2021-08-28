ВКонтакте ограничивает бесплатное прослушивание музыки

Привет мой дорогой друг, сегодня печальная новость о социальной сети ВКонтакте, с 30 августа 2021 года, социальная сеть ограничивает фоновое прослушивание музыки в 30 минут Музыку ВКонтакте нельзя больше слушать? Не совсем так, музыка остается на своем месте, изменения коснулись мобильных приложений ВКонтакте, теперь без подписки на Boom нельзя фоново ( с выключенным экраном) прослушивать музыку, будет убран лимит фонового прослушивания в 30 минут Нормально слушать можно будет только с подпиской, либо на компьютере ВКонтакте ограничила музыкальный раздел Музыка ВКонтакте: остается по – прежнему бесплатной на всех платформах, однако пользователям мобильных устройств придется слушать музыку с постоянно включенным экраном, либо надо купить подписку VK Combo Также ВКонтакте снизила стоимость подписки до 75 рублей, для новых пользователей из России.