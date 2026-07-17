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Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард стали лидерами по подаркам «Ямальской маме»

Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард стали лидерами по подаркам «Ямальской маме»

Пять тысяч жительниц ЯНАО получили подарочные наборы «Ямальской маме». Это не просто забота, а важный психологический момент, подчеркнула заместитель главного врача по детству и родовспоможению Тарко-Салинской больницы Наталья Миронова.

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