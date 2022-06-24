Особенности пистолета телохранителей Гитлера

Как правило, первых лиц государства охраняют сотрудники какой-нибудь специальной службы. Их «специальность» зачастую определяется не только задачами государственной важности, но и использованием нетипичного снаряжения, оружия и приемов подготовки.
Как правило, первых лиц государства охраняют сотрудники какой-нибудь специальной службы. Их «специальность» зачастую определяется не только задачами государственной важности, но и использованием нетипичного снаряжения, оружия и приемов подготовки.
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