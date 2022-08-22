Находящийся на Украине предатель Пономарёв назвал группировку, ответственную за теракт против Дарьи Дугиной

Бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарёв, нацпредатель, выступил на фоне бело-сине-белой куска ткани и назвал тех, кто стоит за терактом в Подмосковье, в результате которого погибла журналист и общественный деятель Дарья Дугина.