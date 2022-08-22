Военное обозрение

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Находящийся на Украине предатель Пономарёв назвал группировку, ответственную за теракт против Дарьи Дугиной

Находящийся на Украине предатель Пономарёв назвал группировку, ответственную за теракт против Дарьи Дугиной

Бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарёв, нацпредатель, выступил на фоне бело-сине-белой куска ткани и назвал тех, кто стоит за терактом в Подмосковье, в результате которого погибла журналист и общественный деятель Дарья Дугина.

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