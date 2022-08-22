Бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарёв, нацпредатель, выступил на фоне бело-сине-белой куска ткани и назвал тех, кто стоит за терактом в Подмосковье, в результате которого погибла журналист и общественный деятель Дарья Дугина.
Популярные статьи
- Ударами ВС РФ уничтожены тыловые позиции противника в Николаевской области и аэродром под Житомиром
- Муниципалитет Лейпцига поддержал показ фильма Оливера Стоуна «Украина в огне» на кинофестивале, что вызвало гнев украинских «активистов»
- Украинские спецслужбы организовали теракт, подорвав опору ЛЭП под Мелитополем
Свежие комментарии