Евросоюз ввел санкции против зампреда ЦБ Сергея Белова

В 21-й санкционный список Евросоюза список попал зампред ЦБ Сергей Белов, который курирует обращение наличных, в том числе Российское объединение инкассации, выпуск памятных монет, обслуживание счетов российского бюджета, а также территориальные и полевые учреждения Центробанка.
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