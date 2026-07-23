Евросоюз ввел санкции против зампреда ЦБ Сергея Белова

В 21-й санкционный список Евросоюза список попал зампред ЦБ Сергей Белов, который курирует обращение наличных, в том числе Российское объединение инкассации, выпуск памятных монет, обслуживание счетов российского бюджета, а также территориальные и полевые учреждения Центробанка.