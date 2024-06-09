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Чемпион НБА сезона-1966/67 Чет Уокер ушел из жизни в возрасте 84 лет

Чемпион НБА сезона-1966/67 Чет Уокер ушел из жизни в возрасте 84 лет

Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита, чемпион НБА 1967 года в составе «Филадельфии» ушел из жизни вечером в субботу.

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