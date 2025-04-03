«Уже завтра»: глава ВОЗ Гебрейесус призвал готовиться к новой пандемии

Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил государства о риске начала новой пандемии.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о риске начала новой пандемии в мире «уже завтра» и призвал государства доработать соглашение ВОЗ о пандемии.