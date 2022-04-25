Мировое обозрение

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Студентам-заочникам казахстанских колледжей заметно сократили список квалификаций

Студентам-заочникам казахстанских колледжей заметно сократили список квалификаций

Список квалификаций, по которым можно было обучаться заочно в колледжах Казахстана, сократили с прежних 595 до 53, передает корреспондент NUR.

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