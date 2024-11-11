В Крыму работают более 500 добровольных пожарных дружин

В регионе активно развивается добровольческое движение по борьбе с пожарами. Так, в Республике действует 556 добровольных пожарных дружин и 108 добровольных пожарных команд, оснащенных 123 единицами техники.
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