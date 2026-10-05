Про чулки
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Про чулки

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Отчёт Pantone о модных цветовых трендах на Неделе моды в Нью-Йорке Весна-Лето 2027

Сочетая чувство радости с растущим стремлением к единению с природой, палитра NYFW Весна-Лето 2027 включает в себя жизнерадостные оттенки, чья юношеская энергия поднимает настроение, отражая жажду жизни и создание неожиданных сочетаний, подчеркивающих индивидуальность.

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