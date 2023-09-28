В Новгородской области 15 млн. руб. затратят на приобретение средств реабилитации для инвалидов

По информации пресс-центра правительства Новгородской области, продолжается оснащение организаций реабилитационным оборудованием в рамках подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе, детей-инва .
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