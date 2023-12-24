Еще 18 тонн азербайджанских яиц привезли в Россию

Из Азербайджана в Россию поступила вторая партия куриных яиц. Ее объем составил 18 тонн. Как сообщает тв 360 со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора, 21 декабря прибыла новая партия куриных яиц из Азербайджана для последующей реализации на территории России.
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