В уральской тундре повторно зацвела брусника

На Таганае снова распустила цветы брусника. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в заповеднике второй раз зацвела брусника, что вполне можно считать явлением уникальным.
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