Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ООН не удалось установить причину крушения в январе Ил-76

ООН не удалось установить причину крушения в январе Ил-76

Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не удалось установить обстоятельства крушения в январе над Белгородской областью самолета Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

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