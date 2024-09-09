В тусклом свете свечей, танцующих в полумраке, сидела старая гадалка по имени Астрид. Её лицо было иссечено морщинами, каждый след на коже рассказывал историю, каждый изгиб — разгадку.
Руны судьбы
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В тусклом свете свечей, танцующих в полумраке, сидела старая гадалка по имени Астрид. Её лицо было иссечено морщинами, каждый след на коже рассказывал историю, каждый изгиб — разгадку.