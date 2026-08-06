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В кастрюльке

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Курица по-средиземноморски: простой и вкусный ужин на одной сковороде. Не требует гарнира и подается прямо в форме

Курица по-средиземноморски: простой и вкусный ужин на одной сковороде. Не требует гарнира и подается прямо в форме

Кажется, что готовить курицу можно только несколькими проверенными способами – обжарить, добавить майонез, сметану и подать с гарнирами.

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