Безответный восток: приток в Россию трудовых мигрантов из Средней Азии сокращается

Зато в цене кадры из Индии и Южной Кореи. В Россию с указанной целью «работа» стали реже въезжать граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии: в первом полугодии 2026-го количество таких лиц сократилось на 15% год к году, выяснил «Московский комсомолец».