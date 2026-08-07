Безответный восток: приток в Россию трудовых мигрантов из Средней Азии сокращается

Зато в цене кадры из Индии и Южной Кореи. В Россию с указанной целью «работа» стали реже въезжать граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии: в первом полугодии 2026-го количество таких лиц сократилось на 15% год к году, выяснил «Московский комсомолец».
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