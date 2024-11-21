Золото растет в цене четвертый день подряд Татьяна АрестоваЦены на золото продолжили рост, достигнув максимума с 11 ноября, на фоне возросшего спроса на безопасные активы из-за обострения конфликта вокруг Украины.
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