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Такого не было с войны: эксперт рассказал, что будет с ценами в 2022 году

Такого не было с войны: эксперт рассказал, что будет с ценами в 2022 году

Россиянам рассказали о росте цен на продукты в уже наступившем, 2022 году. По словам специалистов, инфляция в этом году должна замедлится, поскольку худший этап в этом плане уже был пройден год назад, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на PensNews.

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