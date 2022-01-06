Такого не было с войны: эксперт рассказал, что будет с ценами в 2022 году

Россиянам рассказали о росте цен на продукты в уже наступившем, 2022 году. По словам специалистов, инфляция в этом году должна замедлится, поскольку худший этап в этом плане уже был пройден год назад, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на PensNews.
Россиянам рассказали о росте цен на продукты в уже наступившем, 2022 году. По словам специалистов, инфляция в этом году должна замедлится, поскольку худший этап в этом плане уже был пройден год назад, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на PensNews.
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