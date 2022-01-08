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Абат Аймбетов продолжит карьеру в «Астане» (Metaratings)

По сообщениям Metaratings Абат Аймбетов проведет следующий сезон в составе «Астаны». Нападающий принадлежит российским «Крыльям Советов», однако прошлый сезон Аймбетов также провел в аренде в столичном клубе.

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