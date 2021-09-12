☭КОМПАСПолитика«Распилить» триллионы, захватить мир. Как спецслужбы США осуществили теракты 11 сентября Провокации 11 сентября, призванной изменить ход мировой истории в интересах США, исполнилось 20 лет.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSusan VaninТребует уточнения утверждение, что "Температура горения авиационного топлива составляет около 1000 градусов..." Такое возможно, если создать форсунку с подачей разогретого до температуры, порядка 200 градусов топлива и большого количества воздуха (по типу паяльной лампы). В обычных условиях, простого горения на воздухе, тем более в закрытом пространстве здания, где поступление воздуха ограничено, температура горения не превысит 600 - 700 градусов. Кроме того, никто не отменял законы инерции. Конструкция не может нагреться мгновенно, тем более, что стальной каркас заключен в бетон. Теплопроводность бетона и стали не такая высокая, как у меди или алюминия. Значит, что бы каркас нагрелся до потери своей прочности, должно было пройти несколько часов горения. Версия не выдерживает критики.JolieТак автор и говорит об этом. Что не было никакого горения авиационного топлива.Геннадий БережновИ да же не сомневаюсь. Особенно как они с лёгкостью бросили атомные бомбы а Японии. Это гиблая нация и её гены замешаны в период становления Америки и уничтожения индейцев. А кто туда стремительно бежал со всего Мира и говорить не надо.ВСВадим СкоробогатовСША давано уже захватили мир своим ФАНТИКОМ...И ЖИРУЮТ НА ЭТОМ скупая всё за резаную бумагу с картинками.НиколайКороткая история США показывает, что они способны на любые преступления против человечества...Александр СермяжкоАрматура здания должна была разрезать самолёт на лапшу! Сталь против алюминия! Самолёты там присутствовали также, как и американцы на Луне! Сплошной Голливуд!Александр СермяжкоПогибших жалко ...Комментировать
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