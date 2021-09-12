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«Распилить» триллионы, захватить мир. Как спецслужбы США осуществили теракты 11 сентября

«Распилить» триллионы, захватить мир. Как спецслужбы США осуществили теракты 11 сентября

  Провокации 11 сентября, призванной изменить ход мировой истории в интересах США, исполнилось 20 лет.

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Susan Vanin
Требует уточнения утверждение, что "Температура горения авиационного топлива составляет около 1000 градусов..." Такое возможно, если создать форсунку с подачей разогретого до температуры, порядка 200 градусов топлива и большого количества воздуха (по типу паяльной лампы). В обычных условиях, простого горения на воздухе, тем более в закрытом пространстве здания, где поступление воздуха ограничено, температура горения не превысит 600 - 700 градусов. Кроме того, никто не отменял законы инерции. Конструкция не может нагреться мгновенно, тем более, что стальной каркас заключен в бетон. Теплопроводность бетона и стали не такая высокая, как у меди или алюминия. Значит, что бы каркас нагрелся до потери своей прочности, должно было пройти несколько часов горения. Версия не выдерживает критики.
Jolie
Так автор и говорит об этом. Что не было никакого горения авиационного топлива.
Геннадий Бережнов
И да же не сомневаюсь. Особенно как они с лёгкостью бросили атомные бомбы а Японии. Это гиблая нация и её гены замешаны в период становления Америки и уничтожения индейцев. А кто туда стремительно бежал со всего Мира и говорить не надо.
Вадим Скоробогатов
США давано уже захватили мир своим ФАНТИКОМ...И ЖИРУЮТ НА ЭТОМ скупая всё за резаную бумагу с картинками.
Николай
Короткая история США показывает, что они способны на любые преступления против человечества...
Александр Сермяжко
Арматура здания должна была разрезать самолёт на лапшу! Сталь против алюминия! Самолёты там присутствовали также, как и американцы на Луне! Сплошной Голливуд!
Александр Сермяжко
Погибших жалко ...

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