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Подпольщик Лебедев: БПЛА поразили группы военных ВСУ в Запорожской области

Подпольщик Лебедев: БПЛА поразили группы военных ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области при помощи беспилотников атаковали несколько групп украинских военнослужащих. Их настигли в районе населенных пунктов Малиновка, Работино и Гуляйполе, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.

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