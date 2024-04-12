Подпольщик Лебедев: БПЛА поразили группы военных ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области при помощи беспилотников атаковали несколько групп украинских военнослужащих. Их настигли в районе населенных пунктов Малиновка, Работино и Гуляйполе, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.