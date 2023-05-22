Президент Бразилии Лула да Силва защитил нападающего клуба «Реал Мадрид» от расистских нападок

Президент Бразилии Лула да Силва встал на защиту бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, который выступает за испанский клуб «Реал Мадрид», подвергшегося расистским нападкам со стороны болельщиков на матче против «Валенсии».
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
Свежие комментарии