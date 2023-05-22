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Президент Бразилии Лула да Силва защитил нападающего клуба «Реал Мадрид» от расистских нападок

Президент Бразилии Лула да Силва защитил нападающего клуба «Реал Мадрид» от расистских нападок

Президент Бразилии Лула да Силва встал на защиту бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, который выступает за испанский клуб «Реал Мадрид», подвергшегося расистским нападкам со стороны болельщиков на матче против «Валенсии».

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