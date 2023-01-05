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ЦСКА покупает Агапова за 100 млн рублей, «Пари НН» арендует Яковлева с опцией выкупа (Иван Карпов)

ЦСКА согласовал трансфер защитника «Пари НН» Ильи Агапова. За 21-летнего игрока армейцы заплатят 100 млн рублей, сообщает журналист Иван Карпов.

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