"Желаю удачи". Мизулина рассказала, как относится к Павлу Дурову

Глава Лиги безопасного интернета питает большие надежды в отношении Telegram Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече с барнаульской молодежью рассказала, что хорошо относится к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и желает ему "удачи в дальнейшей работе".
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