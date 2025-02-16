"Желаю удачи". Мизулина рассказала, как относится к Павлу Дурову

Глава Лиги безопасного интернета питает большие надежды в отношении Telegram Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече с барнаульской молодежью рассказала, что хорошо относится к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и желает ему "удачи в дальнейшей работе".