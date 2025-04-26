Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Турчанка подала на развод с мужем из-за звонка матери после землетрясения

Турчанка подала на развод с мужем из-за звонка матери после землетрясения

Жительница Стамбула подала на развод с мужем после землетрясения, узнав, что не могла до него дозвониться из-за того, что он в первую очередь позвонил своей матери, которая проживает в 200 километрах от города.

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