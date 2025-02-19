США тайно бросили вызов - и это была не Россия. Американцам прилетел ответ на "Северный поток" в том же духе.
США бросили вызов - и это не Россия. Ответ на "Северный поток" прилетел, откуда не ждали
Комментарии
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Sergey
Наконец-то нашелся один нормальный блогер знающий русский язык и называющий ОТВЕТ правильно, а не как сборище остальных блогеров, у которых проявился вирус обезьянничества и появилась летающая ответка. Вирус очень заразный, поражает мозг безвозвратно.
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10 час.
Александр Симаков
Потому что за аренду трубопровода больше не положено. 😀 Трубопровод принадлежит Казахстану, Оману и России, нефть казахская, которую добывают американцы в Казахстане.
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9 час.
Александр Симаков
Вы во всех вопросах разбираетесь так же, как в подводных лодках, но мните себя знатоком! Кого Вы собрались выгнать с нашей земли?! Нефтепровод Казахстан - Каспий?! 😂
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9 час.
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