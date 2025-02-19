США бросили вызов - и это не Россия. Ответ на "Северный поток" прилетел, откуда не ждали

Sergey Наконец-то нашелся один нормальный блогер знающий русский язык и называющий ОТВЕТ правильно, а не как сборище остальных блогеров, у которых проявился вирус обезьянничества и появилась летающая ответка. Вирус очень заразный, поражает мозг безвозвратно.

Александр Симаков Потому что за аренду трубопровода больше не положено. 😀 Трубопровод принадлежит Казахстану, Оману и России, нефть казахская, которую добывают американцы в Казахстане.