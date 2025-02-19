Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Баютин
    России давно уже пора не отбиваться и прятаться в своих границах, а развивать наступление, только по иным не понятным...США потребуют в О...
  • Marina Bubon
    Ой, всё! Идите в сад, в цветущий сад европейский (((США потребовали о...
  • Алекс Сэм
    А не пойти ли ему в пешее эротическое путешествие?США потребовали о...

США бросили вызов - и это не Россия. Ответ на "Северный поток" прилетел, откуда не ждали

США бросили вызов - и это не Россия. Ответ на "Северный поток" прилетел, откуда не ждали

США тайно бросили вызов - и это была не Россия. Американцам прилетел ответ на "Северный поток" в том же духе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergey
Наконец-то нашелся один нормальный блогер знающий русский язык и называющий ОТВЕТ правильно, а не как сборище остальных блогеров, у которых проявился вирус обезьянничества и появилась летающая ответка. Вирус очень заразный, поражает мозг безвозвратно.
Ответить
10 час.
Александр Симаков
Потому что за аренду трубопровода больше не положено. 😀 Трубопровод принадлежит Казахстану, Оману и России, нефть казахская, которую добывают американцы в Казахстане.
Ответить
9 час.
Александр Симаков
Вы во всех вопросах разбираетесь так же, как в подводных лодках, но мните себя знатоком!  Кого Вы собрались выгнать с нашей земли?!  Нефтепровод Казахстан - Каспий?! 😂
Ответить
9 час.
наверх