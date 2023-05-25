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Военный аналитик Прохватилов предупредил об опасности немецких ракет Taurus для России

Военный аналитик Прохватилов предупредил об опасности немецких ракет Taurus для России

Немецкие дальнобойные ракеты Taurus могут представлять опасность для российских регионов, если Германия решится на поставку этого вооружения Вооруженным силам Украины.

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