Марочко: СБУ проводит разъяснительные беседы с «отказниками» в Купянске

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и подразделения нацполиции «КОРД» приехали в Купянск для проведения «разъяснительных бесед» с применением силы с украинскими бойцами, которые отказываются выполнять приказы командования, рассказал подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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