В «Космической Подкове» нашли самую массивную черную дыру

В 2007 году в рамках обзора Sloan Digital Sky Survey астрономы наткнулись на гравитационно линзированную систему «Космическая Подкова» (SDSS J1148+1930), которую затем изучили с помощью космического телескопа «Хаббл».
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