BI: Украина больше не может полагаться на HIMARS из-за российских систем РЭБ

Вооруженные силы Украины больше не могут полагаться на предоставленные Соединенными Штатами ракеты HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur, поскольку российские системы радиоэлектронной борьбы значительно эффективнее.
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