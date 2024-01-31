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BI: Украина больше не может полагаться на HIMARS из-за российских систем РЭБ

BI: Украина больше не может полагаться на HIMARS из-за российских систем РЭБ

Вооруженные силы Украины больше не могут полагаться на предоставленные Соединенными Штатами ракеты HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur, поскольку российские системы радиоэлектронной борьбы значительно эффективнее.

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