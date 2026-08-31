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ТАСС

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Задержанных в Крыму за передачу Украине данных об объектах Минобороны арестовали

Задержанных в Крыму за передачу Украине данных об объектах Минобороны арестовали

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца задержанных в Крыму по подозрению в госизмене двух россиян, которые передавали Украине данные об объектах Минобороны России на полуострове.

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