Подпольщик Лебедев: нанесен удар по судоремонтному заводу в Измаиле

ВС России нанесли удар по судоремонтному заводу в Измаиле, где ремонтировались катера ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости "Был удар по судоремонтному заводу, где находились три военных катера на ремонте.
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