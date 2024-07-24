Подпольщик Лебедев: нанесен удар по судоремонтному заводу в Измаиле

ВС России нанесли удар по судоремонтному заводу в Измаиле, где ремонтировались катера ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости "Был удар по судоремонтному заводу, где находились три военных катера на ремонте.