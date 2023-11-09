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Прокуратура выяснит, почему в аэропорту Сочи петербургская танцовщица выкинула чемодан

Сотрудники ведомства проверят, соблюдал ли перевозчик права пассажирки. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку после скандала в аэропорту Сочи, где юную танцовщицу не пустили на рейс «Уральских авиалиний» из-за большого чемодана.

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