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Терапевт Красикова рассказала, кому обязательно надо проверять тонкий кишечник

Терапевт Красикова рассказала, кому обязательно надо проверять тонкий кишечник

Тонкий кишечник — это удивительный и важный орган в нашем пищеварительном тракте. Его длина — около 6-7 метров, находится он между желудком и толстым кишечником, а название указывает лишь на более узкий диаметр.

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