Показания на директора Корпорации развития Курской области дал экс-губернатор

Речь идет о курском депутате и бывшем губернаторе. На опрос также вызывали врио председателя правительства области Алексея Дедова, передает Mash/Сегодня в Курске был задержан гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин по делу о строительстве оборонных сооружений.
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