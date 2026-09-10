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Евгений Данчиков: «ИИ будет следить за состоянием рек в Москве»

Мосэкомониторинг будет использовать ИИ для мониторинга водных объектов Искусственный интеллект будут использовать специалисты Мосэкомониторинга для контроля за экологическими и гидрологическими показателями водных объектов в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного контрольного управления города Москвы.

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