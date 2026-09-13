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JP Morgan повысил рейтинг Meta до «Выше рынка» и поднял целевую цену до $820

JP Morgan повысил рейтинг Meta до «Выше рынка» и поднял целевую цену до $820

JPMorgan повысил рейтинг акций Meta Platforms с «Нейтрального» до «Выше рынка», увеличив целевую цену с $640 до $820.

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