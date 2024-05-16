Синоптик спрогнозировал небольшие дожди в Москве 16 мая

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал небольшие дожди в Москве 16 мая. Как он рассказал РИА Новости, погоду в столице 16 мая будет формировать приближающейся тёплый атмосферный фронт.
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