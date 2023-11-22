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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бывший нарративный директор франшизы Gears of War присоединился к компании Sony Santa...

Бывший нарративный директор франшизы Gears of War присоединился к компании Sony Santa...

Бывший нарративный директор франшизы Gears of War присоединился к компании Sony Santa MonicaСегодня бывший нарративный директор франшизы Gears of War Бонни Джин Мах (Bonnie Jean Mah) объявила о том, что она присоединилась к разработчику God of War компании Sony Santa Monica.

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