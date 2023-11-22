Бывший нарративный директор франшизы Gears of War присоединился к компании Sony Santa MonicaСегодня бывший нарративный директор франшизы Gears of War Бонни Джин Мах (Bonnie Jean Mah) объявила о том, что она присоединилась к разработчику God of War компании Sony Santa Monica.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)