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СК нашел похищенный комплекс МО РФ стоимостью более 244 млн рублей в Балашихе

СК нашел похищенный комплекс МО РФ стоимостью более 244 млн рублей в Балашихе

СК арестовал трех человек по подозрению в хищении у Минобороны РФ комплекса, который состоит из 15 объектов недвижимости и стоит более 244 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.

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