Открытие «УГМК-Арены», карантин в лицее и возвращение грязи: итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя в Екатеринбурга оказалась достаточно насыщенной. Болельщики радовались долгожданному открытию новой ледовой арены, защитники Березовой рощи праздновали неоднозначную победу, и почти все екатеринбуржцы переживали из-за возвращения легендарной городской грязи.
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