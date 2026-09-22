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ISU присвоил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам

ISU присвоил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам. В их числе серебряный призер чемпионата России 2021 года Макар Игнатов и бронзовый призер юниорского финала Гран-при России 2026 года Софья Смагина.

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