ISU присвоил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам

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Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам. В их числе серебряный призер чемпионата России 2021 года Макар Игнатов и бронзовый призер юниорского финала Гран-при России 2026 года Софья Смагина.