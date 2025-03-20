Зеленский высказался против заморозки боевых действий на линии соприкосновения

Владимир Зеленский высказался против идеи заморозки боевых действий на линии соприкосновения. Во время беседы с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы в Украине возникали города, напоминающие Берлин во времена Холодной войны.
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