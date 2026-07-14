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Новый кабмин Украины попробует исправить провалы Зеленского. Но это вряд ли

Новый кабмин Украины попробует исправить провалы Зеленского. Но это вряд ли

ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> В то время как Владимир Зеленский 13 июля прибыл в Париж на саммит "коалиции желающих", в руководстве его собственной страны произошли серьезные перемены.

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